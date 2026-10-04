Malatya'da otomobil Siirt-Samsun otobüsüne arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı, 1'i ağır - Son Dakika
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Malatya'da otomobil Siirt-Samsun otobüsüne arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı, 1'i ağır

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Malatya\'da otomobil Siirt-Samsun otobüsüne arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı, 1\'i ağır
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Malatya'da gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde Siirt-Samsun seferini yapan yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MALATYA'da yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Siirt- Samsun seferini gerçekleştiren Y.Ç.'nin kullandığı 55 AEH 576 yolcu otobüsüne, A.G.'nin kullandığı 27 VZ 853 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü A.G. ile yanındaki Y.K. ve R.T., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Y.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da otomobil Siirt-Samsun otobüsüne arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı, 1'i ağır - Son Dakika
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