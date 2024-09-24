Malatya\'da Trend Garden Davası Devam Ediyor

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Malatya'da, depremde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.Y, M.S.D, M.G, M.T.A, Y.Y. ve B.D, avukatlar ve müştekiler katıldı.

Duruşmada binanın depremde yıkılmasıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporuyla ilgili sanıklar ve avukatlardan talepler alındı.

Sanıklardan Y.Y, binadaki dubleks projelerinin kendisi tarafından değil sanıklardan M.T.A. tarafından yapıldığını ancak raporda sanki kendisi hazırlamış gibi yer aldığını ifade etti.

B.D'nin avukatı Necati Karabay ise binada yapılan tadilatlara dikkati çekerek, 12 daire bulunan bina yıkılırken 42 daire olduğunu belirtti.

Sanıklardan B.Y. de bina yapıldığı dönemde Malatya'nın 2. derece deprem bölgesinde olduğunu, o yıllarda zemin etüdü zorunluluğu bulunmadığını savundu.

B.Y, binanın bulunduğu bölgede kendisinin projesini hazırladığı 2 bina da olduğunu ve bunlardan birinde hala insanların yaşamaya devam ettiğini, öbürünün de ağır hasar aldığını söyledi.

B.Y, Trend Garden Rezidans'taki durumun sonradan yapılan tadilatlardan kaynaklı olduğunu ifade etti.

M.S.D. de binaya sonradan yapı kayıt belgesi almak için kendisinin başvuru yapmadığını, e-devlet şifresini verdiği kişilerin başvuru yaptıklarını savundu.

Bilirkişi raporunda eksiklikler bulunduğunu kaydeden mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesinden ek rapor talep edilmesini kararlaştırarak duruşmayı 17 Ocak 2025'e erteledi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yıkılan ve aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Trend Garden Rezidans'a ilişkin 13 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.