Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?