Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

17.02.2026 12:56
Malatya'da düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 1.5 kg uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

