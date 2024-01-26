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Malazgirt'te Tiyatro Etkinliği Başladı

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinliği Malazgirt'te başladı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'Oy tabip' oyunu büyük ilgi gördü. Kaymakam Göksu Bayram, tiyatro ekibini kutlarken, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican da Bayram'a teşekkür etti. İlerleyen dönemlerde Belediye ve Kaymakamlık iş birliği ile yeni projeler hayata geçirileceği belirtildi.

Malazgirt\'te Tiyatro Etkinliği Başladı
26.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:25
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Muş Alparslan Üniversitesi tarafından Malazgirt'te düzenlenen tiyatro etkinliği başladı.

Malazgirt Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, "Oy tabip" oyununu sahneledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği gösterimin ardından Kaymakam Göksu Bayram, tiyatro ekibini kutladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican da katkılarından dolayı Bayram'a teşekkür etti.

İlçenin tarihi kimliğinin yanında kültür, sanat, bilim ve felsefe ile de anılması gerektiğini belirten Alican, ilerleyen dönemlerde Belediye ve Kaymakamlığın iş birliği ile yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Etkinliğe, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, üniversitenin akademisyenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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