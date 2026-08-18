Malazgirt Zaferi Etkinlikleri İncelemeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malazgirt Zaferi Etkinlikleri İncelemeleri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı etkinliklerini inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirileceği 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Çelik, beraberindeki Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ile etkinliklerin düzenleneceği alanı gezdi.

Alanda yapılan hazırlıkları inceleyen Çelik, yürütülen çalışmalar hakkında Vali Çakır'dan bilgi aldı.

Çelik, daha sonra milli parkta düzenlenen değerlendirme toplantısında Vali Çakır, Kaymakam Kahraman, İl Emniyet Müdürü Kuzudişli, İl Jandarma Komutanı Özer, DKMP 14. Bölge Müdürü Özkaya ve Okçular Vakfı temsilcisiyle bir araya geldi.

Toplantıda, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

İncelemelere AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Cengiz Altın, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım ve İl Genel Meclisi Üyesi Sait Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA

Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi Etkinlikleri İncelemeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:00
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:39:32. #7.13#
SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi Etkinlikleri İncelemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.