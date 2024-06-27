Malezya'da 1MDB Yolsuzluğu Soruşturması: Firari İş İnsanı Low Taek Jho Mal Varlığını Malezya'ya Devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malezya'da 1MDB Yolsuzluğu Soruşturması: Firari İş İnsanı Low Taek Jho Mal Varlığını Malezya'ya Devretti

Malezya\'da 1MDB Yolsuzluğu Soruşturması: Firari İş İnsanı Low Taek Jho Mal Varlığını Malezya\'ya Devretti

Malezya'da yürütülen Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho, ABD ile anlaşmaya vararak Malezya'ya değeri 100 milyon doları aşan mal varlığını devretme konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre, Low'un 67 milyon dolarlık mal varlığı, Andy Warhol ve Claude Monet'in sanat eserleri ile Paris'teki lüks dairesi nakde çevrilerek Malezya'ya devredilecek. Bu anlaşma ile birlikte ABD'nin Low ile vardığı anlaşma kapsamında Malezya'ya değeri 100 milyon doların üzerindeki mal varlığı devredilmiş olacak.

27.06.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya'da "Kamu Kalkınma Fonu (1MDB)" yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho, fondan çalınan kaynaklarla bağlantılı olduğu öne sürülen, değeri 100 milyon doları aşan mal varlığını Malezya'ya devretme konusunda ABD ile anlaşmaya vardı.

ABD Adalet Bakanlığından, Malezya tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı 1MDB soruşturmasında "kilit isim" olarak adı geçen firari Low ile varılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Low'un fondan çalınan kaynaklarla bağlantılı olduğu öne sürülen 67 milyon dolarlık mal varlığının yanı sıra 35 milyon dolar değerindeki Andy Warhol ile Claude Monet'in sanat eserleri ve Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks dairesinin nakde çevrilerek Malezya'ya devredileceği bildirildi.

Böylece, ABD'nin Low ile vardığı anlaşma kapsamında Malezya'ya değeri 100 milyon doların üzerindeki mal varlığı devredilmiş olacak.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında adı geçen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

İnterpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı Makao Özel İdari Bölgesi'nde bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ile lüks yatına el koymuştu.

Firari iş insanı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmetine para geçirdiği iddiasıyla dava açmıştı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Low'un izini sürmede yabancı ülkelerin istihbarat servisleri ve İnterpol ile çalıştıklarını açıklamıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 milyar ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Claude Monet, Andy Warhol, Malezya, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da 1MDB Yolsuzluğu Soruşturması: Firari İş İnsanı Low Taek Jho Mal Varlığını Malezya'ya Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:07:41. #1.11#
SON DAKİKA: Malezya'da 1MDB Yolsuzluğu Soruşturması: Firari İş İnsanı Low Taek Jho Mal Varlığını Malezya'ya Devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement