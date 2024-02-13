Malezya'da Hafif Uçak Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malezya'da Hafif Uçak Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Malezya\'da Hafif Uçak Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un batısındaki bir kentin yakınlarına düşen hafif uçak kazasında, uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı gelmediği belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 18:07
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Malezya'da hafif uçağın başkent Kuala Lumpur'un batısındaki bir kentin yakınlarına düşmesi sonucu uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Straits Times'ın haberine göre, Malezya Sivil Havacılık Kurumunca (CAAM) yapılan açıklamada, Singapur merkezli "Blackshape Gabriel BK 160" uçağının Kuala Lumpur'daki Subang Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Kapar kentinin yakınlarına düştüğü ifade edildi.

Düşen uçaktaki iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı gelmediği belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Aviation Safety Technology'in (AST) temsilcisi şirketlerine ait uçağa ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın Singapur Airshow'a hazırlık yapmak için havalandığını aktardı.

Sosyal medyada da uçağın düşme anlarına ilişkin videolar yer aldı.

Kaynak: AA

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