Malezya\'da Hafif Uçak Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Malezya'da hafif uçağın başkent Kuala Lumpur'un batısındaki bir kentin yakınlarına düşmesi sonucu uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Straits Times'ın haberine göre, Malezya Sivil Havacılık Kurumunca (CAAM) yapılan açıklamada, Singapur merkezli "Blackshape Gabriel BK 160" uçağının Kuala Lumpur'daki Subang Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Kapar kentinin yakınlarına düştüğü ifade edildi.

Düşen uçaktaki iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, uçaktan herhangi bir acil yardım çağrısı gelmediği belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Aviation Safety Technology'in (AST) temsilcisi şirketlerine ait uçağa ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın Singapur Airshow'a hazırlık yapmak için havalandığını aktardı.

Sosyal medyada da uçağın düşme anlarına ilişkin videolar yer aldı.