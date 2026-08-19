Malezya'dan Güney Çin Denizi'nde itidal çağrısı

Malezya, Güney Çin Denizi'nde tüm taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Bernama haber ajansına göre Malezya Savunma Bakanı Muhammed Halid Nordin, bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Muhammed, "Malezya, farklılıklar ve çakışan iddialar söz konusu olsa bile, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) merkezi rolünü ve diyalog için alan yaratma yaklaşımını desteklemeye devam edecektir. Bölgenin istikrarlı, açık ve barış içinde kalmasını istiyoruz. Bu, bizim önceliğimiz olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Sadece bölgesel dinamiklerden değil ortaya çıkan yeni tehditlerden dolayı da Malezya'nın savunma harcamasını artırması gerektiğine vurgu yapan Muhammed, büyük güçler arasındaki artan askeri eylemler ve yoğunlaşan stratejik rekabet nedeniyle Malezya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin güvenlik ortamını daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Muhammed, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı duruma ilişkin de tüm taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

İhtilaf

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, küresel ticaret açısından kritik geçiş güzergahı olmasının yanı sıra su altı kaynakları açısından da zengin olan bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.