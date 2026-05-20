Malezya Ebola Önlemlerini Artırdı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ebola salgınını "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmesinin ardından Malezya, olası bir Ebola salgınına karşı önlemlerini artırdı.

Yerel Malay Mail gazetesinin haberine göre, Malezya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugüne kadar ülkede Ebola vakası bildirilmediği ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Uganda'daki salgınların ardından seyahat yoluyla ülkeye vaka giriş riski göz önünde bulundurularak tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın Dubai, Doha ve Singapur gibi uluslararası aktarma merkezlerinden transit geçiş yapanlar dahil Uganda ile KDC'den Malezya'ya giriş yapan yolcuları izlediğine işaret edilerek her iki ülkeden de Malezya'ya direkt uçuşun bulunmadığı aktarıldı.

Halk sağlığı risk değerlendirmelerini desteklemek ve erken önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla izleme ile tarama çalışmalarının yoğunlaştırıldığına işaret edilen açıklamada, Bakanlığın uluslararası giriş noktalarında gözetimin artırılması, vakaların erken teşhisi ve şüpheli vakaların izole edilmesi ile yönetilmesine ilişkin çeşitli önlemler aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Bakanlığın ayrıca DSÖ, Malezya Sınır Kontrol ve Koruma Ajansı, hava yolu şirketleri ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyonu ve küresel risk izlemeyi güçlendirdiğine değinilerek "(Salgından) Etkilenen ülkelere seyahat eden kişilerin, dönüşlerinden sonra 21 gün içinde ateş, vücut ağrıları, kusma veya kanama gibi semptomlar geliştirmeleri halinde derhal tıbbi yardım almaları tavsiye ediliyor." ifadesine yer verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden patlak verdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da yaptığı yazılı açıklamada, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.