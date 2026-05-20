Malezya Ebola Önlemlerini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malezya Ebola Önlemlerini Artırdı

20.05.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya, DSÖ'nün Ebola salgınını acil durum ilan etmesinin ardından önlemlerini güçlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ebola salgınını "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmesinin ardından Malezya, olası bir Ebola salgınına karşı önlemlerini artırdı.

Yerel Malay Mail gazetesinin haberine göre, Malezya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugüne kadar ülkede Ebola vakası bildirilmediği ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Uganda'daki salgınların ardından seyahat yoluyla ülkeye vaka giriş riski göz önünde bulundurularak tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın Dubai, Doha ve Singapur gibi uluslararası aktarma merkezlerinden transit geçiş yapanlar dahil Uganda ile KDC'den Malezya'ya giriş yapan yolcuları izlediğine işaret edilerek her iki ülkeden de Malezya'ya direkt uçuşun bulunmadığı aktarıldı.

Halk sağlığı risk değerlendirmelerini desteklemek ve erken önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla izleme ile tarama çalışmalarının yoğunlaştırıldığına işaret edilen açıklamada, Bakanlığın uluslararası giriş noktalarında gözetimin artırılması, vakaların erken teşhisi ve şüpheli vakaların izole edilmesi ile yönetilmesine ilişkin çeşitli önlemler aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Bakanlığın ayrıca DSÖ, Malezya Sınır Kontrol ve Koruma Ajansı, hava yolu şirketleri ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyonu ve küresel risk izlemeyi güçlendirdiğine değinilerek "(Salgından) Etkilenen ülkelere seyahat eden kişilerin, dönüşlerinden sonra 21 gün içinde ateş, vücut ağrıları, kusma veya kanama gibi semptomlar geliştirmeleri halinde derhal tıbbi yardım almaları tavsiye ediliyor." ifadesine yer verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden patlak verdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da yaptığı yazılı açıklamada, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya Ebola Önlemlerini Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: Malezya Ebola Önlemlerini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.