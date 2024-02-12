Malezya, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı - Son Dakika
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Malezya, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı

Malezya, İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırıları kınadı

Malezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in güvenli bölge olduğunu iddia ederek Filistinlileri sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı. İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarının bölgedeki insani felaketi daha da kötüleştireceği belirtilerek, İsrail'den saldırıları derhal sonlandırmasını ve uluslararası hukuka uymasını talep edildi.

12.02.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
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Malezya, İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek Filistinlileri sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına değindi.

İsrail'in, yerlerinden edilen Filistinlilere güvende olmaları için gitmelerini söylediği Refah kentine yönelik saldırıların, bölgedeki mevcut insani felaketi daha da kötüleştireceği kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırılar şiddetle kınandı.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarını hiçe saydığı vurgulanarak, "Malezya, İsrail'den saldırıları derhal sonlandırmasını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymasını talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Refah saldırıları

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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