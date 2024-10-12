Malezya ve Endonezya'dan UNIFIL Saldırılarına Kınama

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Malezya ve Endonezya, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "UNIFIL'e yönelik saldırı, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ve BM Şartı'nın kutsallığına yönelik bir saldırıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Malezya'nın İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı kaydedilerek, uluslararası toplum, "İsrail'in cezasızlığına son vermek, Tel Aviv'i uluslararası hukuka bağlı kalmaya ve BMGK kararlarına uymaya zorlamak" için adım atmaya çağrıldı.

Bakanlık açıklamasında, UNIFIL personelinin emniyetini sağlaması için BMGK'ye çağrı yapıldı.

İsrail'in 10 Ekim'de Beyrut'un merkezinde en az 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırısının da kınandığı açıklamada, "BM personeli ve masum sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef almaya devam eden bu saldırılar, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Endonezya'dan UNIFIL'e yönelik saldırı hakkında soruşturma talebi

Endonezya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırısı şiddetle kınanırken, saldırının soruşturulması ve faillerin sorumlu tutulması talep edildi.

UNIFIL'de görev alan Endonezya Silahlı Kuvvetlerine (TNI) mensup 2 askerin İsrail'in saldırılarında "hafif yaralandığı" belirtilen açıklamada, yaralanmaların İsrail'in "Merkava" tankından ateşlenen mermilerden kaynaklandığının altı çizildi.

Açıklamada, Endonezya'nın İsrail ordusuna UNIFIL personelinin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının "önemini hatırlattığı" aktarılırken, barış güçlerine yönelik her türlü saldırının uluslararası insancıl hukukun ve "UNIFIL'in görevinin temeli olan 1701 sayılı BMGK kararının ağır ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL 10 Ekim'de, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.