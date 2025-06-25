Malezya ve Kırgızistan'dan 10 Alanda Anlaşma

Malezya ile Kırgızistan arasında ilişkileri güçlendirmek amacıyla 10 farklı alanda stratejik işbirliği belgeleri imzalandı.

New Straits Times'ın haberine göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kuala Lumpur ziyaretinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arası kamu ve özel sektör işbirliklerinin son durumunu ele alan liderler, yatırım odaklı projelere yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Liderlerin nezaretinde iki ülkenin bakanları; ticaret, siber güvenlik, eğitim, sağlık ve dijital dönüşüm başta olmak üzere 10 farklı alanda stratejik işbirliği belgeleri imzaladı.

Yeni işbirliklerinin, Kuala Lumpur ile Bişkek arasındaki ilişkilere söz konusu alanlarda çok yönlü fırsatlar sunması hedefleniyor.