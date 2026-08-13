Mali'de 82 Asker Kurtarıldı

Mali Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, silahlı gruplar tarafından 25 Nisan'dan bu yana alıkonulan 82 askerin kurtarıldığını açıkladı.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü El Kaide bağlantılı JNIM ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) bağlantılı silahlı gruplarca kaçırılan 82 askerin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ilgili birimlerin gözetimine alındığı bildirildi.

Savunma ve güvenlik güçlerine verdikleri sürekli destekten dolayı Mali halkına teşekkür edilen açıklamada, terörle mücadelede hükümet güçlerine destek verilmesi ve teyakkuzun sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan Mali hükümeti, darbe girişimi suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Fransız vatandaşı Yann Christian-Bernard Vezilier hakkında Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından af kararı çıkarıldığını ve Vezilier'in sınır dışı edileceğini duyurdu.