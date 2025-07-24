Mali'de Fulani Ermeneklere İnsan Hakları İhlalleri

PORT İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mali ordusu ile Rus paralı asker grubu Wagner'in, yıl başından bu yana Fulani etnik kökenine mensup sivil erkeklere karşı geniş çaplı insan hakları ihlalleri yaptığını bildirdi.

HRW tarafından yayımlanan raporda, son 3 yıldır silahlı gruplara karşı ortak operasyonlar yürüten Mali ordusu ve Wagner Grubu'nun, ocak ayından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde, Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu bir koluna karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında en az 12 Fulani erkeğini öldürdüğü ve en az 81 kişiyi kaçırdığı öne sürüldü.

Raporda, görgü tanıklarının, Malili askerlerin ve Wagner savaşçılarının, JNIM ile işbirliği yapmakla suçladıkları Fulani etnik grubuna mensup kişilere kötü muamelede bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Mali ordusu ile Rus paralı asker grubu Wagner'in yıl başından itibaren Fulani etnik kökenine mensup sivil erkeklere karşı geniş çaplı insan hakları ihlalleri yaptığı iddia edilen raporda, çok sayıda "ağır" ihlale karışan silahlı grupların uzun süredir eleman toplama çalışmalarını Fulani topluluğuna yoğunlaştırdığı ve Mali'deki ardışık hükümetlerin Fulani topluluğunu, silahlı gruplarla bir tutarak onları ciddi bir riske attığı ifade edildi.

BM kaynaklarıyla da desteklendiği belirtilen raporda, 30 Mart'ta Segou bölgesi Belidanedji köyünde kaçan veya saklanan en az altı Fulani erkeğinin hedef alındığı, meskun mahalde yapılan çatışmada ise silah zoruyla öldürüldükleri belirtildi.

Raporda ifadesine yer verilen HRW Sahel Araştırmacısı Ilaria Allegrozzi, bu olayların "cunta yönetiminin sorumluluğunda" olduğunu vurgulayarak Afrika Birliği'nden konuyla ilgili soruşturma açılması, sorumluların adalet önüne çıkarılması, mağdur ailelere tazminat verilmesi yönünde baskı yapılmasını talep etti.

HRW, Mali'nin 2021'deki askeri darbe sonrası Rus paralı asker grubu Wagner'e başvurduğunu, haziranda Wagner'in çekildiğini ancak Rusya'ya yakın "Afrika Kolordusu" adlı yeni bir kuvvetin devreye sokulduğunu ileri sürdü.