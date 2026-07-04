Mali'de Silahlı Saldırılar Püskürtüldü - Son Dakika
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Mali'de Silahlı Saldırılar Püskürtüldü

04.07.2026 18:03
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Mali'nin kuzey ve orta kesiminde askeri noktalara yönelik saldırılar püskürtüldü, 26 silahlı grup etkisiz hale getirildi.

Mali'nin kuzeyi ve orta kesimindeki birçok bölgede silahlı grupların askeri noktalara saldırılar düzenlediği, bu saldırıların püskürtüldüğü ve en az 26 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, silahlı grupların, sabah saatlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki Aguelhok, Anefis, Gao, orta kesimindeki Sevare ve Kenieroba bölgelerindeki askeri noktalara saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Mali ordusunun bu saldırıları püskürttüğü aktarılan açıklamada, başlatılan operasyonlarda en az 26 kişinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda, Mali ordusundan 1 askerin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Anefis'e saldırıları FLA üstlendi

Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) Sözcüsü Muhammed el-Mevlud Ramadan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anefis'e yönelik saldırı başlattıklarını öne sürdü.

Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile FLA unsurları, 25 Nisan'da Bamako, Kati, Kona, Mopti, Sevare, Kidal ve Gao'da eş zamanlı ortak saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de Silahlı Saldırılar Püskürtüldü - Son Dakika

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