Mali ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 34 teröristi etkisiz hale getirdiğini ve terör örgütlerine ait 90'dan fazla motosikleti imha ettiğini bildirdi.

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMa) ortaklarının desteğiyle "Dougoukoloko" (devlet otoritesini yeniden tesis etme) operasyonu kapsamında ülke genelinde güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 20-23 Kasım'da düzenlenen hava operasyonlarında Tinzaouatene bölgesinde toplam 34 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 mühimmat deposu ve 3 kamyonetin imha edildiği ifade edildi.

Aynı bölgede terör örgütlerinin kontrolündeki yasa dışı altın çıkarma ve işleme tesisi ile 6 cevher işleme makinesinin imha edildiği kaydedilen açıklamada, Talhandak bölgesinde ise 90'dan fazla motosikletin yanı sıra yedek parça ve lastiklerin bulunduğu deponun imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Farabougou bölgesinde de silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlendiği ve 2 kamyonun yükleriyle birlikte imha edildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, operasyonlarla terör örgütlerinin lojistik kapasitesine ve finansman kaynaklarına ağır darbe indirildiğini, güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması için keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Mali'deki güvenlik krizi

Mali, 2012'den bu yana ülkenin kuzeyinde ve orta kesimlerinde silahlı grupların saldırıları nedeniyle güvenlik sorunları yaşıyor.

Mali'de El Kaide bağlantılı terör örgütü JNIM, terör örgütü DEAŞ'ın Sahel kolu ve ülkenin kuzeyinde bağımsız devlet kurmayı hedefleyen Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) faaliyet gösteriyor.

JNIM ve FLA, 25 Nisan'da başkent Bamako dahil ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Mali ordusu, "Dougoukoloko" operasyonu kapsamında 9 Ekim'de ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Kidal kentinde kontrolü yeniden sağladığını duyurmuştu.