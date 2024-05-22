Malta, Filistin Devletini Tanıma Yönünde Adım Atacak - Son Dakika
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Malta, Filistin Devletini Tanıma Yönünde Adım Atacak

Malta, Filistin Devletini Tanıma Yönünde Adım Atacak

Malta hükümeti, Filistin devletini resmen tanıma yönündeki adımı 'doğru zaman geldiğinde' atacağını bildirdi. İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacaklarını açıklamasının ardından Malta'nın da bu konuda adım atması bekleniyor. Malta hükümet sözcüsü, Filistin'i tanımaya hazır olduklarını ve en uygun zamanı belirlemek için Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. Malta, 7 Ekim 2023'ten sonra BM Genel Kurulu'nda Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes sağlanması konusundaki karar tasarılarına da destek vermişti.

22.05.2024 13:49
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Malta hükümetinin, Filistin devletini resmen tanıma yönündeki adımı "doğru zaman geldiğinde" atacağı bildirildi.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, İspanya, İrlanda ve Norveç'in 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasının ardından gözler, daha önce bu konuda adımlar atacağı sinyali veren Malta'ya çevrildi.

Bu konuda gazeteye konuşan bir hükümet sözcüsü, "doğru zaman geldiğinde" Malta'nın, Filistin'i tanımaya hazır olacağını söyledi.

Sözcü, "Malta yakın zamanda, böyle bir tanımanın olumlu bir katkı sağlayabileceğini değerlendirdiğinde ve koşullar uygun olduğunda Filistin'i tanımaya hazır olduğunu teyit etti. Bu bağlamda hükümet, bu önemli gelişme için en uygun zaman çerçevesini en kısa sürede belirlemek amacıyla Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Mayıs'ta İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, İspanya, Malta, İrlanda ve Slovenya'nın Filistin devletini tanıyacağını söylemişti.

Filistin- İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olan Malta, 7 Ekim 2023'ten sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes sağlanması konusundaki karar tasarılarına da destek vermişti.

İrlanda, İspanya ve Norveç, bugün yaptıkları açıklamalarla Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etmişlerdi.

Kaynak: AA

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