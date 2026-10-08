Maltepe\'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü, kepçeyle kontrollü yıkım başladı

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü, kepçeyle kontrollü yıkım başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binada kontrollü yıkım çalışması başladı. Binanın bir bölümü kepçeyle kontrollü olarak yıkılırken, bir yandan da çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
MALTEPE'de 3 katı çöken 7 katlı binada kontrollü yıkım başladı. Binanın bir bölümü kepçeyle kontrollü olarak yıkılırken, bir yandan da çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: DHA
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