Maltepe'de Kaza: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Maltepe'de Kaza: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Maltepe\'de Kaza: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
27.07.2025 21:39
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Kamyonet, park halindeki araca çarpıp yürüyen kadına çarparak ağır yaraladı. Kadın hastanede öldü.

MALTEPE'de kamyonet şoförü Batuhan Yıldırım (26), park halindeki bir araca çarptıktan sonra sokakta yürüyen Şehriye Kaynar'a (72) çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücü, başka sokakta bir evin bahçe duvarına ve park halindeki servis aracına çarparak durabildi. Olay yerinden yaya olarak kaçan kamyonet şoförü gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaynar, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Girne Mahallesi Irmaklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Yıldırım idaresindeki 34 KRR 143 plakalı kamyonet, sokakta park halinde bulunan otomobile çarptı. Olay yerinden durmadan uzaklaşan kamyonet şoförü, yolda yürüyen Şehriye Kaynar'a da çarptı. Kaçmaya devam eden Yıldırım, Kumsal Sokak'ta bir evin bahçe duvarına, ardından park halindeki 34 LKV 714 plakalı servis aracına çarparak durdu. Aracını bırakıp yaya olarak kaçan şoför, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Şehriye Kaynar'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Kaynar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan kamyonet şoförü Batuhan Yıldırım'a yapılan alkol testinde herhangi bir alkole rastlanmadı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

"DUVARA ÇARPIP DOĞALGAZ KUTUSUNA VURMUŞ"

Kamyonetin çarptığı binada oturan Oktay Şimşek, "Evde otururken çarpma sesi duydum. Pencereden dışarı baktığımda doğalgaz sızıntısı olduğunu gördüm. Hemen vanayı kapattım, torunum ve eşimi alarak dışarı çıktık. Kaza sırasında yan komşumuz kapıyı açmak üzereyken araç onu sıyırarak geçmiş. Kamyonet çok hızlıymış. Duvara çarpıp ardından doğalgaz kutusuna vurmuş. Büyük bir facia yaşanabilirdi. Kıvılcım olsaydı bina komple çökerdi. Çatıda da hasar oluştu" dedi.

Kaynak: DHA

Maltepe, Kaynar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Kaza: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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