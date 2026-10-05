Maltepe'de otopark girişinde duvara çarpan otomobilde sürücü ve köpek yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de otopark girişinde duvara çarpan otomobilde sürücü ve köpek yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına girmeye çalışan otomobil duvara çarptı; sürücü ve araçta bulunan köpek yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, ağzından yaralanan köpek veterinere götürüldü.

Maltepe'de sitenin otopark girişindeki duvara çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan köpek yaralandı.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına girmeye çalışan L.G. (64) yönetimindeki 34 KH 3375 plakalı otomobil duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Otomobilde bulunan ve ağzından yaralanan köpek ise itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.

Kaynak: AA
İtfaiyeMaltepeGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı
Vinicius Junior öldürüldü mü Real Madrid harekete geçti Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 13:05:23. #7.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de otopark girişinde duvara çarpan otomobilde sürücü ve köpek yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei