Maltepe'de otopark girişinde duvara çarpan otomobilde sürücü ve köpek yaralandı

Maltepe'de otopark girişinde duvara çarpan otomobilde sürücü ve köpek yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına girmeye çalışan otomobil duvara çarptı; sürücü ve araçta bulunan köpek yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, ağzından yaralanan köpek veterinere götürüldü.
Maltepe'de sitenin otopark girişindeki duvara çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan köpek yaralandı.
Zümrütevler Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına girmeye çalışan L.G. (64) yönetimindeki 34 KH 3375 plakalı otomobil duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Otomobilde bulunan ve ağzından yaralanan köpek ise itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.
Kaynak: AA
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