Mamak Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı, Hizmet-İş Sendikası Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Mamak Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı, Hizmet-İş Sendikası Basın Açıklaması Yaptı

Mamak Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı, Hizmet-İş Sendikası Basın Açıklaması Yaptı

Hizmet-İş Sendikası, Mamak Belediyesi'nde bazı işçilerin keyfi kararlarla işten çıkarıldığını belirterek, işçilerin yanında olduklarını açıkladı. Sendika yetkilileri, Mamak Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak işçilerin haklarını savundu. Mamak Belediyesi ise iş akdi feshedilen işçi sayısının 40 olduğunu ve işçilerin seçimden 3 ay önce işe alındığını belirtti.

08.05.2024 14:44
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Hizmet-İş Sendikası, bazı belediye işçilerinin işten çıkarıldığı gerekçesiyle Mamak Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Mamak Belediyesi önünde bir araya gelen sendika yetkilileri, "direne direne kazanacağız", "zulme karşı direneceğiz", "Mamak Belediye işçileri yalnız değildir" ve "ekmeğime uzanan eller kırılsın" yazılı dövizler taşıdı.

İşçiler adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda yönetimi el değiştiren Mamak Belediyesinde, iş akdinin feshedilmesini gerektiren haklı bir neden olmadan, keyfi kararlarla insanlar işinden ediliyor. Arkadaşlarımız bir haftadır üçer, beşer işten çıkarılıyor." diye konuştu.

Belediyede çalışan 71 işçinin, hiçbir açıklama yapılmadan iş akitlerinin feshedildiğini belirten Ersoy, sendika olarak işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Ersoy, işçilerin, işe geri dönmesi konusunda tüm hukuki ve demokratik yolları kullanacaklarını dile getirdi.

Bu arada, Mamak Belediyesinden yapılan açıklamada ise iş akdi feshedilen işçi sayısının 40 olduğu ve işçilerin seçimden 3 ay önce işe alındıkları belirtildi.

Kaynak: AA

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