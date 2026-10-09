Manavgat'ta MATSO'nun yeni başkanını belirleyen seçimi Önem Gök 22 oyla kazandı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök oldu.

MATSO binasında yapılan seçimlerde kırmızı listenin adayı Önem Gök ile mavi listenin adayı Seydi Tahsin Güngör yarıştı.

Seçimlerde 41 meclis üyesinin 22'sinin oyunu alan Önem Gök, MATSO'nun yeni başkanı oldu.

Gök, seçimlerin demokratik bir olgunluk içerisinde tamamlandığını belirtti.

İş dünyası ve oda üyelerine teşekkür eden Gök, Manavgat ekonomisini daha ileriye taşımak için meclis üyeleriyle ortak akılla çalışacaklarını söyledi.