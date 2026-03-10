Manavgat'ta Mühtediler İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Mühtediler İftar Programında Buluştu

Manavgat\'ta Mühtediler İftar Programında Buluştu
10.03.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta düzenlenen iftarda, İslamiyet'i seçen yaklaşık 100 yabancı bir araya geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iftar programında, ilçede yaşayan ve sonradan İslamiyet'i seçen yaklaşık 100 yerleşik yabancı bir araya geldi.

Manavgat Müftülüğünce Manavgat'ta bir otelde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. İftar vaktinde dualar eşliğinde oruçlar açılırken, yemek duasını Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu yaptı.

Burada konuşan Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İslam'a girişin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ve bu yolun ilim, ibadet ve güzel ahlakla güzelleştiğini ifade etti.

Karataş, "Sizler de çevrenize İslam'ı en güzel şekilde temsil edecek ahlakın taşıyıcıları olacaksınız. Rabb'im imanınızı sabit, yolunuzu açık, kalbinizi huzurda eylesin. Sizleri bu güzel tercihinizden dolayı tekrar tebrik ediyor, hayatınızın bu yeni safhasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İftara katılan mühtediler de İslamiyet'i seçme süreçlerini ve hayatlarında yaşadıkları değişimleri anlattı.

Norveçli Anita Değirmenci 29 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve 23 yıldır Müslüman olduğunu kaydederek, İslam'ı seçtikten sonra daha sabırlı olduğunu ve kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

Moldovalı Denis Moldovean ise aynı sofrada buluşmaktan ve aynı dini paylaştığı başka insanların da olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Moldovean, "Bu dine olan tutkuyu paylaşan başka insanların da olduğunu görmek harika. Az önce uzun zamandır yaşadığım uyku sorunundan, uykusuzluktan bahsediyordum. İslam'ı kabul ettikten, şehadet getirdikten sonra hatırlıyorum da uzun zamandır uyuduğum en iyi uykuydu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Manavgat, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Mühtediler İftar Programında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:25:05. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Mühtediler İftar Programında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.