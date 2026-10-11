Mandelblit, Netanyahu davasında savunma tanığı olarak dinlendi, destekçiler sataştı - Son Dakika
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Mandelblit, Netanyahu davasında savunma tanığı olarak dinlendi, destekçiler sataştı

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Netanyahu'nun yolsuzluk davasında eski Başsavcı Mandelblit, savunma tanığı olarak ifade verdi. Müfettişlere sözlü onay verdiğini, yazılı belge düzenlemediğini söyleyen Mandelblit, Likud milletvekilleri ve Netanyahu destekçilerinin sataşmasına uğradı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın iddianamesini hazırlayan eski Başsavcı Avichai Mandelblit, bu kez Netanyahu'nun avukatlarının talebiyle savunma tanığı olarak mahkemede ifade verdi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun avukatlarının soruşturma sürecinde usulsüzlükler yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin ifadeye çağırdığı Mandelblit'in Kudüs Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmasını, davayı genellikle salondan takip etmeyen Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra bazı kabine üyeleri de izledi.

Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, duruşma sırasında soruşturmada bazı adımların Başsavcı Mandelblit'in resmi izni olmadan veya verilen onayın kapsamı aşılarak atıldığını iddia etti.

Mandelblit ise müfettişlere sözlü onay verdiğini ancak bunu resmi bir yazılı belgeye dökmediğini söyledi.

Netanyahu'nun avukatı Hadad'ın sorularını yanıtlayan Mandelblit, İsrail polisinin soruşturma sürecindeki tutumuna ilişkin, "Bir aşamada polisin arkamdan iş çevirdiğini düşündüm." iddiasında bulundu.

Mandelblit, İsrail polisinin soruşturma kapsamında Netanyahu'nun o dönemde Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Natan Eshel'in yasa dışı şekilde dinlemeye alınmasını sert bir dille eleştirdiğini ve kabul edilemez bulduğu bu işlemi öğrenir öğrenmez derhal durdurduğunu söyledi.

Netanyahu destekçileri, duruşma salonu önünde Mandelblit'e sataştı

Mandelblit'in mahkeme binasına gelişi sırasında salon önünde bekleyen iktidardaki Likud Partisi milletvekilleri ve Netanyahu destekçileri eski Başsavcı Mandelblit'e sert sözlerle sataştı.

Likud Milletvekili Tally Gotliv, Mandelblit'e, "O iddianameyi nasıl imzaladın? Bize bunu nasıl yaptın? Kamuoyuna bir cevap borçlusun!" sözleriyle yüklendi.

Öte yandan Mandelblit, duruşma salonuna girişte İsrail devlet televizyonu KAN'da çalışan gazeteci Ayala Hasson'un kendisine fiziki saldırıda bulunduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki tacizlerden korunamadığım bir ortamdayım. Bir gazeteci cep telefonuyla üzerime gelerek yanıtlayamayacağım asılsız iddialar savuruyor." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Gazeteci Hasson ise hakkındaki iddiaları reddederek, herhangi bir saldırıda bulunmadığını, yalnızca çekim yaparken nazikçe soru sorduğunu iddia etti.

Seçim öncesi siyasi zamanlama tartışması

Netanyahu hakkında "dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla iddianame düzenleyen Mandelblit, geçmişte Netanyahu tarafından kendisini siyaseten tasfiye etmeye çalışmakla suçlanmış, eski Başsavcı ise bu iddiaları kesin dille reddetmişti.

Netanyahu'nun avukatlarının Mandelblit'in sorgusu için yedi duruşma günü talep etmesi ve sorgu takviminin seçimlerin hemen öncesine denk getirilmesi, İsrail basınında kamuoyunun dikkatini soruşturmadaki usulsüzlük iddialarına çekme hamlesi olarak yorumlanıyor.

Mandelblit'in ifadesinin 27 Ekim'de yapılacak seçim sonrasında da sürmesi bekleniyor.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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