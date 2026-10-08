Mandon'a göre Almanya, Fransa'yla yürütülen MGCS tank projesini terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mandon'a göre Almanya, Fransa'yla yürütülen MGCS tank projesini terk etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Ulusal Meclis Savunma Komisyonunda Almanya'nın MGCS tank projesini terk etme kararı aldığını söyledi. Mandon, projeden çekilmenin sanayi açısından iyi bir haber olmadığını, yine de tam bir başarısızlık anlamına gelmediğini ifade etti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Almanya'nın Fransa ile yürüttüğü ortak muharebe tankı projesinden çekildiğini belirtti.

Mandon, Paris'teki Ulusal Mecliste Savunma Komisyonunda açıklamalarda bulundu.

Almanya ve Fransa'nın "Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS)" olarak bilinen ortak muharebe tankı üretim projesiyle ilgili Mandon, "Almanlar projeyi terk etme kararı aldı." dedi.

Mandon, Fransız ve Alman ordularının geleceğin tankının nasıl olması gerektiği konusunda yıllardır birlikte çalıştığını aktararak, Almanya'nın projeden çekilmesinin endüstriyel açıdan bakıldığında iyi bir haber olmadığını dile getirdi.

"Bu tamamen bir başarısızlık sayılmaz, Almanların önemli bir kararı." diyen Mandon, proje süreci kapsamında geleceğin tankının hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin belirlendiğini anlattı.

Mandon, iki ülkenin ortak çalışmasının "boşa gitmediği" değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin 2017'de başlattığı ortak muharebe tankı üretim projesinin 2045'te tamamlanması bekleniyordu.

Bu tankın, Fransız Leclerc ve Alman Leopard 2 tipi tankların yerini alması hedefleniyordu.

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olan 100 milyar avroluk Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) Projesi'ni iptal etme konusunda bu yıl anlaşmıştı.

Kaynak: AA
PolitikaAlmanyaSavunmaFransaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
23:48
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
22:30
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 00:24:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Mandon'a göre Almanya, Fransa'yla yürütülen MGCS tank projesini terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei