Manila'da 49. ASEAN Zirvesi için 15-17 Kasım öncesi son hazırlıklar sürüyor

Manila'da 49. ASEAN Zirvesi için 15-17 Kasım öncesi son hazırlıklar sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
49. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ve ilgili zirveler, 15-17 Kasım tarihlerinde Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek. Başkentteki Uluslararası Kongre Merkezi'nin dış cephesinde işçiler zirve öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.
MANİLA, 15 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Uluslararası Kongre Merkezi'nin dış cephesinde son hazırlıkları yapan işçiler, 12 Kasım 2026.
49. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ve ilgili zirveler 15-17 Kasım tarihlerinde Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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