Manila'da Roma Katolik Kilisesi'nin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manila'da Roma Katolik Kilisesi'nin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Manila\'da Roma Katolik Kilisesi\'nin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Manila'nın Bulacan eyaletinde bulunan bir Roma Katolik Kilisesi'nin ikinci katı çöktü ve 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Kazanın, Katoliklerin Kül Çarşambası'nı kutlamak için kiliseyi doldurduğu sırada meydana geldiği belirtildi. Kilisenin çökmesinin nedeni olarak zeminin ahşaptan yapılmış olması gösterildi.

14.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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MANİLA, 14 Şubat (Xinhua) -- Manila'nın kuzeyindeki Bulacan eyaletinde Çarşamba günü tıka basa dolu bir Roma Katolik Kilisesi'nin ikinci katının çökmesi sonucu 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.

San Jose del Monte Kenti Afet Riski Azaltma Yönetim Ofisi Başkanı Gina Ayson, kazanın sabah saatlerinde Kül Çarşambası'nı kutlamak üzere Katoliklerin kiliseyi doldurduğu sırada meydana geldiğini söyledi.

Ayson bir radyo söyleşisinde, "Çöken zemin ahşaptan yapılmıştı" dedi.

Kaynak: Xinhua

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