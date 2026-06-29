Manila'da Yolsuzlukla Mücadele İçin Büyük Protesto - Son Dakika
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Manila'da Yolsuzlukla Mücadele İçin Büyük Protesto

Manila\'da Yolsuzlukla Mücadele İçin Büyük Protesto
29.06.2026 14:34
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Filipinler'in Manila şehrinde 3.500 kişi, yolsuzluğa karşı yürüyüş düzenleyerek hesap sorulmasını talep etti.

MANİLA, 29 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'da yaklaşık 3.500 kişi yolsuzlukla mücadele talebiyle yürüyüş düzenledi.

Pazar günü gerçekleştirilen protesto gösterisinde katılımcılar, sel kontrolü sözleşmeleri başta olmak üzere devlet ihalelerindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili hesap sorulmasını istedi.

Halkın yanı sıra ilerici örgütler ve sivil toplum gruplarının da ilgi gösterdiği protestonun organizatörleri, seçim reformları, şeffaf yönetişim, daha fazla hesap verebilirlik ve yolsuzlukla ve siyasi hanedanlıklarla mücadelenin amaçlandığını belirtti.

Ulusal Başkent Bölgesi Emniyet Müdürlüğü, güvenliği sağlamak için yaklaşık 10.000 personelin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos yaklaşık bir yıl önce sel kontrolü projelerinin gözden geçirilmesi talimatını vermişti. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında sel kontrol projeleriyle ilgili ortaya çıkan büyük çaplı bir yolsuzluk skandalının ardından ülke genelinde uzun süreli kitlesel yolsuzluk karşıtı protestolar düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Manila'da Yolsuzlukla Mücadele İçin Büyük Protesto - Son Dakika

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