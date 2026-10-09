Manisa Alaşehir\'de üzüm bağında devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Manisa Alaşehir'de üzüm bağında devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında devrilen traktörün altında kalan 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sürücü, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı; jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Selçuk Şimşek (43), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Selçuk Şimşek'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, üzüm bağında devrildi. Traktörün altında kalan Şimşek yaralandı. Yakınlarının kazayı fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Şimşek, ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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