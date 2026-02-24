Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrenciler İçin Dijital Dayanışma Köprüsü: "Askıda Öğrenci Kartı" ve "Askıda Fatura" - Son Dakika
24.02.2026 15:17  Güncelleme: 16:47
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Askıda Fatura' ve 'Askıda Öğrenci Kartı' projeleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sunacak. Hayırsever vatandaşlar, öğrencilerin faturalarını ödeyerek veya ulaşım kartlarına bakiye yükleyerek doğrudan katkı sağlayabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak için "Askıda Fatura" ve "Askıda Öğrenci Kartı" uygulamalarını başlattı. Bu doğrultuda projelere destek sağlayan kişiler, katkıda bulundukları öğrencinin kim olduğunu bilmeyecek; öğrenciler de kendilerine destek olan yurttaşların kimliğine ulaşamayacak. Böylece hem yardımlaşmanın manevi değeri korunacak hem de öğrencilerin onuru gözetilerek güvenli bir dayanışma ortamı sağlanacak.

Proje kapsamında öğrenci ulaşım kartlarına yönelik başvurular ve MASKİ aboneliği bulunan öğrencilerin fatura başvuruları sistem üzerinden alınacak. MANULAŞ A.Ş. ve MASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek uygulamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin talepleri ilgili birimler tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan başvurular dijital ortamda hayırseverlerin erişimine açılacak.

Öğrenciler ve vatandaşlar, 'seninicin.manisa.bel.tr' sitesi üzerinden "Askıda Öğrenci Kartı" modülünü kullanarak sisteme kolayca ulaşabilecek. Vatandaşlar, "Askıda Fatura" modülü üzerinden de öğrencilerin uygun bulunan faturalarını ödeyerek, destek olabilecek.

Umut ve motivasyon kaynağı olacak

Dijital ortamda yayınlanan başvurular ile destek vermek isteyenler, dilerlerse sistemin yönlendirmesiyle listede yer alan bir öğrencinin ulaşım kartına bakiye yükleyerek ya da sistemde bulunan bir faturayı ödeyerek doğrudan yardımcı olabilecek. Böylece bir öğrencinin okula ulaşımı için gerekli olan yol masrafı karşılanmış, ihtiyacı olan faturası ödenmiş olacak. Hayırseverler, sistem üzerindeki ilgili sekme aracılığıyla istedikleri tutar aralığını belirleyerek otomatik yönlendirme alabilecek ya da başvurular arasından seçim yaparak kolayca bakiye yüklemesi gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, başvurularının durumunu cep telefonu numaraları üzerinden takip ederek, sorgulayabilecek. Faturaları onaylandığında ya da ödeme yapıldığında da bilgilendirme SMS'i alarak sürece ilişkin bilgi sahibi olabilecek.

Dutlulu'dan dayanışma vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal belediyeciliği çağın imkanlarıyla buluşturduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Manisa'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir şehir inşa ediyoruz. 'Alan el, veren eli görmeyecek' anlayışıyla hayata geçirdiğimiz 'Askıda Fatura' ve 'Askıda Öğrenci Kartı' uygulamalarımız, dayanışma kültürümüzü dijital ortama taşıyan önemli bir adımdır. Gençlerimizin eğitim yolculuğunda karşılaştıkları ekonomik zorlukları bir nebze olsun hafifletmek, onların umutlarını ve motivasyonlarını güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu platform sayesinde hemşehrilerimizin iyilikte buluşacağına, Manisa'nın dayanışma ruhunu daha da büyüteceğimize yürekten inanıyorum. Eğitime yapılan her katkı, aslında şehrimizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır."

