Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de Selin İzlerini Silmek İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de Selin İzlerini Silmek İçin Çalışıyor

15.06.2026 17:50  Güncelleme: 19:00
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de sel felaketinin ardından altyapı, ulaşım, tahliye ve temizlik çalışmalarıyla hayatı normale döndürmek için tüm birimlerini sahaya seferber etti. Başkan Dutlulu, vatandaşlara nakdi yardım ve eşya desteği sağlanacağını açıkladı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde selin izlerini silmek amacıyla tüm birimleriyle koordineli bir çalışma başlattı. Afetin ilk anından itibaren sahaya sevk edilen ekipler, hayatı normale döndürmek ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Salihli'de yoğuş yağışa bağlı olarak meydana gelen selin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün tüm gücüyle sahada olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe halkının yanında olduklarını vurguladı.

Dutlulu, "Salihli ilçemizde yaşanan sel felaketinin yaralarını kapatmak ve hayatı normale döndürmek adına tüm birimlerimizi sahaya seferber ettik. Yaraları hep birlikte sarmak için ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacak, sahadaki tüm gücümüzle Salihli'mizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun Salihli" dedi.

ALTYAPI VE ULAŞIM SORUNLARINA HIZLI MÜDAHALE

Sel nedeniyle hasar gören Bahçecik İçme Suyu Ana İletim Hattı'ndaki arıza, MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tamamen giderildi. Depoların ve hatların dolmasıyla birlikte ilçe genelinde su akışı yeniden normale döndü. MASKİ ekipleri ayrıca altyapı hatlarında meydana gelen diğer olumsuzluklara da müdahalelerini sürdürüyor. Ulaşımın aksamaması için harekete geçen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise taşkın sebebiyle kapanan ya da hasar gören kırsal mahalle yollarını temizleyerek yeniden trafiğe açıyor.

TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kuvvetli yağış sonrasında su baskını yaşanan ev, iş yeri ve kamusal alanlarda tahliye çalışmalarını titizlikle yürüttü. Yağışın ardından cadde, sokak ve meydanlarda biriken çamur ve atıklar ise Kent Estetiği ile Temizlik İşleri ekipleri tarafından hızla temizlendi.

MAĞDUR VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIM VE EŞYA DESTEĞİ

Afetin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da harekete geçti. Ekipler, hafta başı itibarıyla selden etkilenen hanelerde detaylı hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılacak incelemelerin hemen ardından mağduriyet yaşayan vatandaşlara hızla nakdi yardım ve eşya desteği ulaştırılacağı belirtildi.

Yetkililer, Salihli'de hayat tamamen normale dönene kadar çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği bildirdi.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Salihli, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de Selin İzlerini Silmek İçin Çalışıyor - Son Dakika

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