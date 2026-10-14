Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin disleksi farkındalık seminerine 150 personel katıldı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, "disleksi" konusunda farkındalığı artırmak ve personelin vatandaşlarla iletişiminde daha duyarlı bir yaklaşım geliştirmesini sağlamak amacıyla eğitim semineri düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, disleksi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla eğitim semineri düzenledi. Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında gerçekleştirilen seminere 150 personel katıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen eğitim, Akademi Disleksi Kurucusu Gülhan Gökçe ve eğitim koordinatörü Ayşegül Helvacı tarafından verildi.

Seminerde; disleksinin özellikleri, disleksi konusunda doğru bilinen yanlışlar ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı. Eğitimle personelin disleksiye ilişkin bilgi düzeyinin artırılması ve farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarla iletişim kurarken daha bilinçli ve anlayışlı bir tutum sergilemesi hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki gelişimini destekleyen eğitim çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmayı amaçlıyor.