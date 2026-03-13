Manisa'da Çevre Seferberliği Yeniden Başlıyor: Atık Pil Getir, Zeytin Fidanını Götür

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve atık pillerin doğaya verdiği zararı en aza indirmek amacıyla Atık Pil Toplama Kampanyası'nı yeniden hayata geçiriyor. "1 Pil Getir, 8 Ton Toprağı Kurtar" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında 1 kilogram atık pil getiren vatandaşlara zeytin fidanı hediye edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Geri dönüşüm bilincini teşvik eden Atık Pil Toplama Kampanyası ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de şehrin bitki örtüsünün zenginleştirilmesi amaçlanıyor. Kampanya kapsamında 1 kilogram atık pil teslim eden doğaseverlere, sınırlı sayıdaki zeytin fidanlarından 1 adet hediye edilecek. Bu sayede Manisa'nın daha temiz, daha sağlıklı ve daha yeşil bir geleceğe taşınması hedefleniyor.

Başkan Dutlulu'dan çağrı

Doğayı korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Atık piller bilinçsizce doğaya bırakıldığında toprağımıza ve su kaynaklarımıza telafisi güç zararlar veriyor. Hem çevre duyarlılığını artırmak hem de vatandaşlarımızı geri dönüşüme teşvik etmek için bu kampanyayı tekrar başlatıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Manisa'nın yeşiline katkı sunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Atık pil toplama noktaları

-30 Mart 2026 Pazartesi - Manisa Merkez Fatih Sergi Salonu

-1 Nisan 2026 Çarşamba - Salihli Belediye Binası Önü

-2 Nisan 2026 Perşembe - Akhisar Belediye Binası Önü

-3 Nisan 2026 Cuma - Soma Belediye Binası Önü

-6 Nisan 2026 Pazartesi - Turgutlu Belediye Binası Önü

-7 Nisan 2026 Salı - Saruhanlı Kültür Merkezi Önü

Kurulan toplama noktalarında belirlenen tarihlerde 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.