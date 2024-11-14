Manisa'da Gençler İçin Ücretsiz İçerik Üretim Stüdyoları Açılıyor - Son Dakika
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Manisa'da Gençler İçin Ücretsiz İçerik Üretim Stüdyoları Açılıyor

Manisa\'da Gençler İçin Ücretsiz İçerik Üretim Stüdyoları Açılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi'nde gençlerin içerik üretim süreçlerine destek olmak amacıyla iki adet video ve ses kayıt stüdyosu açıyor. Ücretsiz hizmet sunacak stüdyolar, tüm içerik üreticilerine hizmet verecek.

14.11.2024 09:18  Güncelleme: 09:20
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin içerik üretim süreçlerine destek olmak amacıyla Atatürk Gençlik Merkezi'nde 2 adet video ve ses kayıt stüdyosu açıyor. Başta gençler olmak üzere tüm Manisalı içerik üreticilerinin yararlanabileceği hizmet, ücretsiz olarak sunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijitalleşen dünyaya ayak uydurmasını sağlamak ve dijital dünyada gerçekleştirecekleri üretim sürecinde yanlarında olmak amacıyla bir hizmeti hayata geçiriyor. Bu kapsamda Atatürk Gençlik Merkezi'nde video ve ses kaydı yapma imkanı sağlayacak 2 ayrı stüdyo açılıyor. Bu yeni stüdyolar, kentteki içerik üreticilerinin video, ses, podcast ve film gibi çeşitli alanlarda profesyonel çalışmalar yapabilmesi için tasarlandı. Stüdyolarda ürün fotoğrafçılığı ve ürün çadırı kullanımı, montaj ve düzenleme hizmetleri, youtuber ve influencer içerik üretimi, sinema ve kısa film çekimleri, podcast kayıtları gibi birçok farklı çalışma desteklenecek. Ayrıca ses kayıt, miksaj ve mastering hizmetleri de sunulacak.

Gençlere ücretsiz profesyonel rehberlik

Stüdyolar, gruplar, solo sanatçılar, amatör müzisyenler ve sosyal medya içerik üreticilerinin yanı sıra uzun ve kısa metraj film çekimi yapmak isteyen yurttaşlara da açık olacak. Bu stüdyolarda genç yetenekler, profesyonel rehberlik hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kaynak: ANKA

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