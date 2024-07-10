Manisa'da kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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Manisa'da kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı

Manisa\'da kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Kamyon şoförü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle yolun İzmir istikameti 3 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı. Yolda oluşan 12 kilometre uzunluğundaki araç kuyruğu dronla görüntülendi.

10.07.2024 18:57
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MANİSA'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Kamyon şoförü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle yolun İzmir istikameti 3 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı. Yolda oluşan 12 kilometre uzunluğundaki araç kuyruğu dronla görüntülendi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Rıfat Ateş yönetimindeki 45 AGZ 370 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp, devrildi. Yaklaşık 500 metre sürüklenerek durabilen kamyonun şoförü Ateş, kazada hafif yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü Ateş, sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI; UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Öte yandan kaza nedeniyle Ankara- İzmir karayolunun İzmir istikameti 3 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı. Karayolları, itfaiye ve trafik polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kaza noktasında, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, İzmir istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 12 kilometrelik araç kuyruğu ise dronla görüntülendi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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