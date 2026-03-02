Maski Genel Müdürlüğü'nden Altı Mahalleyi İlgilendiren Kırtık Deresi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maski Genel Müdürlüğü'nden Altı Mahalleyi İlgilendiren Kırtık Deresi'nde Temizlik Çalışması

02.03.2026 17:37  Güncelleme: 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Deresi'nde son yağışlar sonrası biriken atık ve molozları temizleyerek olası sel ve taşkın riskine karşı bölge halkının güvenliğini sağladı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesinde altı mahalleyi doğrudan ilgilendiren Kırtık Deresi'ni son yağışların ardından biriken atık ve molozlardan arındırdı. Çalışmalar kapsamında dere yatağı, su akışını engelleyen unsurlardan temizlendi.

Manisa genelinde olası sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için koruyucu tedbirlerini artıran MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Deresi'nde kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık üç hafta önce temizlenmesine rağmen şiddetli yağışlar ve dere yatağına bilinçsizce atılan evsel atıklar ile molozlar nedeniyle yeniden tıkanma noktasına gelen dere, ekiplerin müdahalesiyle tamamen açıldı.

"Çalışmalarımızıtitizlikle sürdürüyoruz"

Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde, il genelindeki dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kırtık Deresi, altı mahallemiz için kritik bir öneme sahip. Kısa süre önce temizlememize rağmen, son yağışlarla birlikte yatakta yeniden birikmeler olduğunu tespit ettik. Ekiplerimizi hızla bölgeye sevk ederek su akışını engelleyen unsurları temizledik. Bu sayede bölge halkımızın taşkın riskine karşı güvenliğini sağlamış olduk" dedi.

Bakşi'den duyarlılık çağrısı

Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi de dereye dökülen molozlar ve atılan çöplerin yağışlarla birlikte su akışını yeniden kestiğini belirterek, "MASKİ ekiplerine bildirdiğimiz anda sağ olsunlar hemen müdahale ettiler. Ancak biz vatandaşlara da büyük görev düşüyor; derelerimize çöp ve moloz atmamalıyız. Doğanın dengesini korumalı, dere yataklarına müdahale etmemeliyiz. Bu hassasiyeti göstermezsek en küçük tıkanıklık şiddetli yağışlarda büyük sorunlara yol açabiliyor. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Şehzadeler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maski Genel Müdürlüğü'nden Altı Mahalleyi İlgilendiren Kırtık Deresi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:30:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Maski Genel Müdürlüğü'nden Altı Mahalleyi İlgilendiren Kırtık Deresi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.