Maski Genel Müdürlüğü'nden Altı Mahalleyi İlgilendiren Kırtık Deresi'nde Temizlik Çalışması

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesinde altı mahalleyi doğrudan ilgilendiren Kırtık Deresi'ni son yağışların ardından biriken atık ve molozlardan arındırdı. Çalışmalar kapsamında dere yatağı, su akışını engelleyen unsurlardan temizlendi.

Manisa genelinde olası sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için koruyucu tedbirlerini artıran MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Deresi'nde kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık üç hafta önce temizlenmesine rağmen şiddetli yağışlar ve dere yatağına bilinçsizce atılan evsel atıklar ile molozlar nedeniyle yeniden tıkanma noktasına gelen dere, ekiplerin müdahalesiyle tamamen açıldı.

"Çalışmalarımızıtitizlikle sürdürüyoruz"

Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde, il genelindeki dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kırtık Deresi, altı mahallemiz için kritik bir öneme sahip. Kısa süre önce temizlememize rağmen, son yağışlarla birlikte yatakta yeniden birikmeler olduğunu tespit ettik. Ekiplerimizi hızla bölgeye sevk ederek su akışını engelleyen unsurları temizledik. Bu sayede bölge halkımızın taşkın riskine karşı güvenliğini sağlamış olduk" dedi.

Bakşi'den duyarlılık çağrısı

Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi de dereye dökülen molozlar ve atılan çöplerin yağışlarla birlikte su akışını yeniden kestiğini belirterek, "MASKİ ekiplerine bildirdiğimiz anda sağ olsunlar hemen müdahale ettiler. Ancak biz vatandaşlara da büyük görev düşüyor; derelerimize çöp ve moloz atmamalıyız. Doğanın dengesini korumalı, dere yataklarına müdahale etmemeliyiz. Bu hassasiyeti göstermezsek en küçük tıkanıklık şiddetli yağışlarda büyük sorunlara yol açabiliyor. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.