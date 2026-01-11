Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 2025 Yılında Mezarlıklarda Kapsamlı Bakım - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 2025 Yılında Mezarlıklarda Kapsamlı Bakım

11.01.2026 17:18  Güncelleme: 17:53
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca mezarlıklarda kapsamlı yenileme çalışmaları yaparak güvenliği artırdı ve cenaze hizmetlerini ücretsiz sunmaya devam etti. Yeni mezarlık alanları da oluşturuldu.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca il genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bir yenileme ve yatırım hamlesi gerçekleştirdi. Mezarlıklar daha güvenli ve düzenli hale getirilirken, cenaze hizmetlerindeki hız ve kalite standartları artırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılında mahalle mezarlıklarının fiziki şartlarını iyileştirmek için yoğun mesai harcadı. 87 mahallede tel çit imalatı yapılarak sınırlar koruma altına alındı. 60 mahallede çevre duvarları tadil edilerek mezarlıklar daha güvenli hale getirildi. 73 mahallede toplam 67 bin 794 metrekare kilit parke taşı döşendi; böylece vatandaşların kabir ziyaretlerini konforlu bir şekilde yapması sağlandı. İhtiyaç duyulan noktalarda musalla taşı ve mezarlık kapısı imalatı ile tadilat işlemleri tamamlandı.

Ücretsiz ve kesintisiz cenaze hizmetleri

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, defin ve nakil süreçlerinde vatandaşların en zor günlerinde yanında oldu. Mezarlık, defin ve tüm cenaze işlemleri uzman personel eşliğinde tamamen ücretsiz olarak sunuldu. Yıl boyunca il içi ve il dışı olmak üzere toplam bin 347 cenaze nakil hizmeti bedelsiz olarak gerçekleştirildi. Mezarlık, defin ve nakil hizmetlerinin 2026 yılında da ücretsiz olarak devam edeceği açıklandı.

Manisa'ya 112 bin metrekarelik yeni mezarlık alanı

Şehrin artan ihtiyacını karşılamak adına planlama çalışmalarına da hız veren Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kente 112 bin 589 metrekare yeni mezarlık alanı kazandırdı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni alanların oluşturulması için 2026 yılında da çalışmaların kesintisiz süreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel

