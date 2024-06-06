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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi\'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi ve İsrail'in hukuk normlarını, insani ve ahlaki değerleri yok saydığını belirtti. Törende dereceye giren öğrencilere belge ve ödüller verildi.

06.06.2024 09:15
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadındaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına tepkisini dile getirdi.

İsrail'in kurulduğu günden beri hukuk normlarını, insani ve ahlaki değerleri yok saydığını belirten Kibar, "İsrail'in Ortadoğu'da sebep olduğu yıkım ve ızdırap birçok kez insanlık vicdanını derinden yaralamıştır. İsrail saldırılarında 10 binden fazla çocuğun 10 binlerce sivil vatandaşın katledilmesi karşısında vicdan sahibi her insan gibi biz de kahroluyoruz." dedi.

Törende Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Rektör Prof. Dr. Kibar dereceye giren öğrencilere belge ve ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

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