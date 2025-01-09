Manisa'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Tahnit Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Manisa'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Tahnit Müzesi Açıldı

Manisa\'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Tahnit Müzesi Açıldı

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda, doğada kendiliğinden ölen veya avcılıkla öldürülen nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların tahnitleri sergilenen bir müze açıldı. Müzede toplam 25 yabani hayvanın tahnitleri bulunuyor ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

09.01.2025 13:17  Güncelleme: 13:23
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TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinde doğada kendiliğinden ölen ya da kaçak avcılar tarafından vurularak öldürülen aralarında nesli tükenmekte olan vaşak, bozayı, kurt ve kaya kartalın da bulunduğu hayvanlar tahnit edilerek, 1517 metre rakımlı Manisa Spil Dağı'ndaki ziyaretçi merkezinde sergilenmeye başlandı.

Manisa'daki 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda, aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerden vaşak, bozayı, kurt ve kaya kartalının da bulunduğu 25 yabani hayvanın tahnit edilerek, sergilendiği müze hizmete açıldı. Spil Dağı Milli Parkı'nda Atalanı'nda yer alan ziyaretçi merkezindeki tahnit müzesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Müzede, ayı, vaşak, kaya kartalı, kurt, kızıl şahin, sansar, sülün, karabatak, kuzgun, çil keklik, kınalı keklik, urkeklik, yalıçapkını, saksağan, Macar ördeği, puhu kuşu, kulaklı orman baykuşu ve leş kargası tahnitleri yer alıyor.

'ÖZEL OLARAK YAPILIYOR VE KORUNUYOR'

Spil Dağı Milli Parkı Veteriner Hekim Doktor Engin Bahçeci, Spil Dağı'nın 1968 yılında milli park ilan edildiğini, 6801 hektar alanda vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, Müzemiz yeni açılmasına rağmen, büyük ilgi gördü ve binlerce vatandaşımız buraya ziyarete geldi. Gelmeye de devam ediyorlar. Yaklaşık 18 tür kanatlı yaban hayvanımız mevcut. Yaklaşık 5 türde de memeli hayvanımızın tahnitleri bulunmakta. Bu tahnitler özel olarak yapılıyor ve korunuyor. Her sene düzenli olarak bunların bakımını yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Ayrıca buradaki hayvanların hiçbiri burada tahnit yapılmak üzere vurulmadı ve öldürülmedi. Bu hayvanlar yaban hayatında doğal bir şekilde öldü ya da kaçak avcılık sırasında ele geçirildi. Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü olarak, yaralı gelen yaban hayvanlarımızı önce tedaviye alıyoruz, iyileştirebildiğimiz hayvanları tekrardan doğaya salıyoruz. İyileştiremediğimiz, ölen hayvanları da burada sergiliyoruz ifadelerini kullandı. Sergilenen hayvanların birçoğunun nesli tükenmekte olduğunu, bu kapsamda vatandaş ve avcılara uyarıda bulunan Veteriner Hekimi Bahçeci, Tüm vatandaşlarımıza ya da tüm avcılarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Buradaki yaban hayvanları özel önem taşımaktadır. Doğada gördüğünüz zaman bunları rahatsız etmemek ve öldürmemek yaban hayatı için büyük önem taşıyor. Buna çok dikkat etmeliyiz diye konuştu.

Haber-Kamera Ersan ERDOĞAN MANİSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Tahnit Müzesi Açıldı - Son Dakika

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