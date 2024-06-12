Manisa'da Tramvay Projesi İçin İlk Adım Atıldı

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(MANİSA)- Manisa ulaşımını geliştirecek tramvay projesine giden ilk adım atıldı. Tramvay için kente gelerek ilk fizibiliteyi yapan Metro İstanbul heyeti ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.

Geçen haftalarda İstanbul'a giderek Metro İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, raylı sistem ve ulaşım gibi alanlarda incelemelerde bulundu. Zeyrek'in İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Metro İstanbul heyeti Manisa'ya geldi. Tramvay projesi için kentte saha incelemesi yapan 5 kişilik uzman ekip, güzergah, durak, taşınacak yolcu ve maliyet fizibilitesi yaptı.

Ulaşım problemini çözmek için çalışmaları hızlı ve titizlikle sürdüren Başkan Ferdi Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gültekin ile ön sözleşmeyi imzaladı.

İmzalanan sözleşme sonrası Başkan Zeyrek, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz haftalarda ekibimle birlikte, raylı sistem ve ulaşım gibi alanlarda oldukça deneyimli bir şehir olan İstanbul'a ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulunmuştuk. Metro İstanbul yönetimi bizi ağırlamış ve bize kurumun çalışmaları, faaliyet alanları ve projelerini içeren bir sunum gerçekleştirmişti. Tecrübelerinden faydalanmak istediğimiz Metro İstanbul'un uzman heyetini Manisa'mızda ağırladık. Kıymetli misafirlerimiz şehrimizde bir fizibilite incelemesi yaptılar. Fizibilite çalışmalarının nihayetinde, uygulamaya geçmek için bir ön sözleşme imzaladık. Bu süreçte desteklerini yoğun hissettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Metro İstanbul'un kıymetli yöneticilerine Manisa'mız adına teşekkür etmek istiyorum. Hemşerilerimizin yaşam standartlarını en üst düzeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Anadoluda ilk olacak raysız otonom tramvay sistemi yapılacak

Projenin gerçekleşmesi halinde kente elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli ve Türkiye'de ilk olacak yeni nesil elektrikli Raysız Tramvay (ART) araçları gelmiş olacak. Öte yandan ART hattı, günümüzde kullanılmakta olan geleneksel tramvay sistemlerine göre birçok farklılıkları da ön plana çıkıyor.

Daha fazla güzergah seçeneği sunuyor

Geleneksel tramvay sistemleri için ray döşemesi gerekirken, ART sistemi için bu tür bir altyapıya ihtiyaç duyulmuyor. Yolları algılayabilen sensörler ile ART araçları, daha esnek bir rota takip ediyor. Bu da şehir içi ulaşımında daha fazla güzergah seçeneği sunarken, raylı sistemlerin bilinen rijit bir ulaşım sistemi olma dezavantajını nispeten azalttığı görülüyor.

Ray hattının döşenmesinde ART sistemi maliyetlerden tasarruf sağlıyor. ART aracı 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

Temiz hava, sessiz ulaşım

ART sisteminin hayata geçmesi ile birlikte araç başına yıllık yaklaşık 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, hem çevreyi hem de belediye bütçesini korumuş olacak. Ayrıca 420 yolcu kapasiteli yeni nesil ulaşım aracı ART sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçmiş olacak.