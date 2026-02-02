Manisa'da Asfalt Üretimi Artıyor: 2026 Yılı İçin Hedef 120 Bin Ton - Son Dakika
Manisa'da Asfalt Üretimi Artıyor: 2026 Yılı İçin Hedef 120 Bin Ton

02.02.2026 09:46  Güncelleme: 11:12
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de 60 milyon TL yatırım ile yeni bir sıcak asfalt plent tesisi kurarak, üretim kapasitesini 2025'te 75 bin ton, 2026 yılında ise 120 bin tona çıkarmayı hedefliyor. Başkan Besim Dutlulu, projenin yol hizmetlerini hızlandıracağını ve maliyetleri düşüreceğini açıkladı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de kurulan Sıcak Asfalt Plent Tesisi ile üretim kapasitesini büyük bir oranda artırarak; 2025 yılında 75 bin ton olarak gerçekleşen sıcak asfalt üretimini, 2026 yılı için 120 bin ton olarak belirledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu yatırım sadece bir üretim noktası değil, hizmet hızımızı artıracak bir güç merkezidir. Maliyetleri düşürüp nakliye süresinden tasarruf ederek, yollarımızı çok daha kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde yeni ve modern bir sıcak asfalt plent tesisi inşa etti. Geçici kabul işlemleri öncesinde yeni tesiste test üretimine de başlandı. 60 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında tesiste saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleşecek. Özellikle Salihli ve güney hattındaki ilçelerin yol konforunu artıracak olan tesis, dışa bağımlılığı azaltarak ciddi bir tasarruf sağlayacak.

Dutlulu, güvenli ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Dışarıdan satın almak yerine kendi öz kaynaklarımızla üretim yapabileceğimiz bu tesisi kurduk. Bu yatırım sadece bir üretim noktası değil, hizmet hızımızı artıracak bir güç merkezidir. Maliyetleri düşürüp nakliye süresinden tasarruf ederek, yollarımızı çok daha kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz, Manisa'nın en ücra köşesine kadar konforlu ve güvenli ulaşımı ulaştırmak. Bu tesis, o hedefe giden yolda bizim en büyük gücümüz olacak. Manisa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Üretime başlandı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, geçici kabul işlemleri öncesinde test üretimine başladıklarını belirterek, "Yaklaşık maliyeti 60 milyon Türk Lirası olan bu tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip. Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Manisa'ya daha çok hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 senesindeki rekor olan 75 bin ton sıcak asfaltı bu sene başkanımızın talimatlarıyla 120 bin ton sıcak asfalta çıkartacağız. Aynı zamanda hedefimiz olan bin kilometre sathi kaplama için emülsiyonlu sisteme geçmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güzel yollarda seyahat etmeleri için daha çok çalışacağız. Çünkü Manisa'ya sözümüz var" diye konuştu.

Sadece Salihli ile sınırlı kalınmayacağını belirten Nakışçı, Manisa Merkez ve Akhisar ilçelerinde de yeni sıcak asfalt plent tesisleri için hazırlıkların sürdüğünü müjdeledi. Yeni kurulan emülsiyonlu sistem sayesinde, 17 ilçenin tamamında yol standartları en üst seviyeye çıkarılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Belediye, Ekonomi, Salihli, Manisa, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Asfalt Üretimi Artıyor: 2026 Yılı İçin Hedef 120 Bin Ton

