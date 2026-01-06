Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre'nin Yollarında Ulaşım Kalitesini Yükseltiyor - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre'nin Yollarında Ulaşım Kalitesini Yükseltiyor

06.01.2026 16:18  Güncelleme: 18:01
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde gerçekleştirdiği yol bakım ve onarım çalışmalarıyla sürücülerin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını hedefliyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların il genelinde süreceğini duyurdu.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesindeki sorumluluk alanlarında yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım kalitesini yükseltiyor. Yıpranan noktalarda yapılan yenileme çalışmalarıyla sürücüler için daha güvenli bir sürüş ortamı sağlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını  sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde bulunan ve zamanla yıpranarak sürüş konforunu olumsuz etkileyen yolların bozuk noktalarında kısmi yenileme ve onarım uygulamaları yaptı.

Çalışmalarla birlikte araç sürücüleri için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım yolu oluşturuldu.

"Hedefimiz sorunsuz ulaşım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaların il genelinde süreceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi önceliğimizdir. Saha ekiplerimizin tespitleri ve hemşerilerimizden gelen talepler doğrultusunda, Yunusemre başta olmak üzere 17 ilçemizin tamamında yol yenileme seferberliğimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Yunusemre, Belediye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Güncel

