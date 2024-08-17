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Manisa'daki orman yangınında evi yandı; İkram edilen simidi kurtardığı köpeği Yufka'ya verdi

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangını sürerken, yangının sıçradığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi Beşiktaş mevkisindeki Ümit Yılmaz'a ait ev ve ahır yandı. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Yılmaz, kendisine ait her şeyin yandığını söyledi. Yılmaz, ikram edilen simidi ise yangından kurtardığı yavru köpeği 'Yufka'ya verdi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,