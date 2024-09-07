Kurtuluş Haftası Konserleri Manisa\'da Coşkuyla Kutlanıyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kurtuluş Haftası kapsamında ilçelerde düzenlediği konserler devam ediyor.

Manisa'nın ilçelerinde kurtuluş coşkusu konserlerle taçlanıyor. Bu kapsamda Gördes, düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını Zakkum ile kutlarken, Salihli de İrem Derici'yi ağırladı. Alaşehir'de kurtuluş coşkusu Ceylan Ertem ile zirveye çıktı. Gölmarmara ise kurtuluşun yıl dönümünde Cengiz Kurtoğlu ile buluştu.

İlçelerde kutlamalara ev sahipliği yapan belediye başkanları, şöyle konuştu:

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke: "Bu konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in destek ve katkılarıyla yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ederim."

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu: "Şu ana kadar Salihli'mizde müzik ziyafeti yaşatan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Ferdi Başkanımız sağ olsun, Kurtuluş Haftası etkinliklerinde maddi ve manevi yanımızda durdu. Sizlere selamları var. Bugün Salihli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü. Şu meydanda şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Şanlı bayrağımızı dalgalandıran, bize bu toprakları vatan kılan, ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı, başöğretmeni, en büyük devrimcisi, ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum."

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: "Hep beraberiz. Kadın erkek eğleniyoruz, eğleneceğiz. Anlamlı bir gün. Çünkü 5 Eylül, Alaşehir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü. Bu akşamın mimarı Mimar Ferdi Zeyrek. Kendisine teşekkür ediyorum."

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan: Bugün kurtuluş günümüzün 102'ncisini kutluyoruz. Yunan işgalinde 3 gün boyunca burayı yaktılar, yıktılar, memleketimizi baskı altına aldılar. En büyük teşekkürü Afyon'da kurtuluş hareketini başlatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bize bugünü hediye eden tüm şehit ve gazilerimize ediyor, saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün bizim bir bayram. Bu bayramı en güzel şekilde geçirmek için büyük ustamızla beraberiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim."