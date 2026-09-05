Manisa Şehzadeler\'de bağ bozumu şenliği üzüm hasadıyla başladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bağ bozumu şenliği gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir ile Şehzadeler belediyeleri işbirliğindeki etkinlik Hacıhaliller Mahallesi'nde üzüm hasadıyla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manolya Meydanı'nda kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergiyi ve gastronomi stantlarını ziyaret etti.

Burada konuşan Dutlulu, şenlik kapsamında konser, gastronomi ve stant etkinliklerinin yanı sıra üzümün geleceğine yönelik çalıştay, panel ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Programın ardından vatandaşlara kuru üzüm ikram edildi.