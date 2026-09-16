Manisa Turgutlu\'da iki katlı evde yangın çıktı, anne ve oğlu kendi imkanlarıyla kurtuldu

Manisa Turgutlu'da iki katlı evde yangın çıktı, anne ve oğlu kendi imkanlarıyla kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki iki katlı binanın ikinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan anne ve oğlu kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, evde hasar oluştu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Selvilitepe Mahallesi'ndeki iki katlı binanın ikinci katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan anne ve oğlu kendi imkanlarıyla evden çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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