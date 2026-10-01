Manisa Valiliği Soma\'da madendeki göçükte 7 işçiden 2\'sinin sağ kurtarıldığını açıkladı

Manisa Valiliği Soma'da madendeki göçükte 7 işçiden 2'sinin sağ kurtarıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Valiliği, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiğini, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2'sinin sağ kurtarıldığını açıkladı. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
'GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 7 İŞÇİDEN 2'Sİ SAĞ KURTARILDI'
Manisa Valiliği, Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin yeni yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Kaynak: DHA
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