Manisa Yunusemre'de silahla vurulan karı koca ölü bulundu, jandarma şüpheli arıyor

Manisa Yunusemre'de silahla vurulan karı koca ölü bulundu, jandarma şüpheli arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Yunusemre'de çiftten haber alamayan anne, damadı ve kızını evde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri çiftin silahla vurularak öldüğünü belirledi; jandarma şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendilerinden haber alınamayan karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Bağyolu Mahallesi'nde yaşayan İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar'dan (54) haber alamayan Mümine Acar'ın annesi Emine Ç. (77) çiftin evine gitti.
Anne, damadı ve kızını evde yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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