Manş Denizi'nde Göçmen Kurtarma

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken teknelerinde yangın çıkan yaklaşık 160 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Fransa Manş Denizi ve Kuzey Denizi Denizcilik Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, sabah saatlerinde Boulogne-sur-Mer açıklarında motor arızası yaptı.

Motor arızasının ardından çıkan yangın nedeniyle teknedeki düzensiz göçmenlerin bir bölümü denize atladı.

Fransız ve İngiliz sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle teknedeki 157 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Avrupa üzerinden İngiltere'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin sayısı artarken İngiltere ile Fransa son yıllarda düzensiz göçle mücadele kapsamında önlemlerini sıkılaştırdı.