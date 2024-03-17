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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gaziler ile İftar Yemeği Programı'na katıldı. Yavaş, "Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde ilk kez bizim dönemimizde Şehit yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü kurarak sizlerin taleplerinizi doğrudan aldık" dedi.

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu. Yemeğin ardından konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"Göreve gelir gelmez şehit yakınları, aileleri ve gazilerimiz ve ailelerinin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye özen gösterdik. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde ilk kez bizim dönemimizde 'Şehit yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü kurarak sizlerin taleplerinizi doğrudan aldık.

Hacı Bayram-ı Veli Camii yerleşkesinde 'Gaziler Sosyal Tesisi'nin açılışını yaptık. Bunun dışında düzenli olarak şehit yakınlarını ziyaret ediyor, ailelerimizin taleplerini yerinde dinliyoruz.

"SİZLER İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Şunu net olarak ifade etmek istiyorum: Sizler için ne yapsak azdır. Dünyada hiçbir eder yoktur ki vatan için yapılan fedakarlığı karşılasın. Elbette aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz ama en azından bizlere düşen sizlerin yanında olmak, sizlere yol arkadaşı olmaktır. Çünkü sizin evladınız bizim evladımız, sizin kardeşiniz bizim kardeşimizdir.

Bu vesileyle, vatan için, kutlu bir mefkure için gözünü kırpmadan hayatını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini niyaz ediyorum. Yarın da 18 Mart, Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümü. Bizlere topraklarımızı vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, cümle şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman tüm gücümüzle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun."